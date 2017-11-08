Украинцам станет проще ездить в Канаду: упрощены визовые требования

В сообщении отмечается, что во время предоставления заявления на получение визы для приезда в Канаду, украинцам, подавшим заявление, которые были в Канаде на протяжении последних десяти лет или же имеют в настоящее время действующую в США визу и могут это доказать, отныне не нужно доказывать свое удовлетворительное состояние финансов.
Примечательно, что такие изменения стали возможными благодаря приобщению Украины к глобальной программе САN+, участниками которой являются и ряд других государств, в частности Китай, Индия и Мексика. Новые изменения вступили в силу с 1 ноября, и они относятся ко всем заявителям-украинцам, которые подаются в визовых центрах нашей страны или же онлайн. Стоит отметить, что действие этих изменений не распространяются на рабочие и студенческие визы.