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Украинцам станет проще ездить в Канаду: упрощены визовые требования

Украинцам станет проще ездить в Канаду: упрощены визовые требованияГражданам Украины с этого месяца понадобится меньше документом для получения визы в Канаду. Это стало известно после того, как в канадском посольстве в Украине предоставили информацию о том, что упрощение касается требований к подтверждению финансового заявителя, пишет replyua.net со ссылкой на «Укринформ».

В сообщении отмечается, что во время предоставления заявления на получение визы для приезда в Канаду, украинцам, подавшим заявление, которые были в Канаде на протяжении последних десяти лет или же имеют в настоящее время действующую в США визу и могут это доказать, отныне не нужно доказывать свое удовлетворительное состояние финансов.

Примечательно, что такие изменения стали возможными благодаря приобщению Украины к глобальной программе САN+, участниками которой являются и ряд других государств, в частности Китай, Индия и Мексика. Новые изменения вступили в силу с 1 ноября, и они относятся ко всем заявителям-украинцам, которые подаются в визовых центрах нашей страны или же онлайн. Стоит отметить, что действие этих изменений не распространяются на рабочие и студенческие визы.
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