Дейнего рассказал, зачем «ЛНР» стремится вернуться в состав Украины

Дейнего в частности заявил: «Боевики Луганской и Донецкой народных республик должны иметь полную самостоятельность в рамках Украинского государства. Нам необходимо выйти на этот уровень взаимодействия с украинской властью, а уже потом мы будем решать судьбу республики дальше. Мы должны пойти именно по этому пути для того, чтобы нас признало европейское и мировое сообщество».
Напомним, ранее уже сообщалось, что во время своего интервью представителям пророссийской прессы Владислав Дейнего, представляющий террористическую «ЛНР» на переговорах в Минске, заявил о том, что возврат самопровозглашенных «Л/ДНР» в состав Украины просто неизбежен.