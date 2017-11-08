Онищенко: на самом деле из «Ощадбанка» исчезли деньги Януковича

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Депутат-беглец Александр Онищенко заявил, что он не имеет абсолютно никакого отношения к арестованным деньгам компании Quickpace Limited, о пропаже которых сообщали в Национальном антикоррупционном бюро Украины. Такое заявление украинский олигарх сделал в своем комментарии «Украинской правде», 8 ноября 2017 года, пишет replyua.net.В это же время Александр Онищенко заявил, что материальные средства, о которых идет речь, были арестованы сотрудниками Генеральной прокуратуры Украины в 2014 году по делу спецконфискации беглого из Украины президента Виктора Януковича. Так, в своем комментарии бизнесмен заявил: «Я не причастен вообще. Я понятия не имею, чьи это деньги. Они были конфискованы как деньги Януковича. В 2014 году все деньги в «Ощадбанке» были арестованы. Там нет моих денег».В свою очередь в НАБУ, увидев такое заявление Онищенко, заявили, что эти деньги были конфискованы в 2016 году и подчеркнули: «детективы Национального антикоррупционного бюро Украины установили, что бенефициаром компании Quickpace Limited был именно Александр Онищенко, а вовсе не Янукович».