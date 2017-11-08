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НАПК вызвало Сытника для объяснений причин нарушения закона

НАПК вызвало Сытника для объяснений причин нарушения закона Директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника вызвали для дачи объяснений в Нацагентство по противодействию коррупции в Украине, о чем пишет replyua.net. Как сообщает пресс-служба агентства, директор НАБУ не выполнил требования НАПК.

Согласно сообщению пресс-службы, Артем Сытник должен явиться в НАПК 13 ноября с 10 до 12 часов. В это же время в Национальном агентстве по противодействию коррупции имеют мнение, что глава Национального антикоррупционного бюро Украины нарушил часть 4 статьи 12 закона о предотвращении коррупции. По мнению сотрудников агентства, директор НАБУ Артем Сытник отказал НАПК в предоставлении определенной информации и документов.

В это же время в агентстве не сообщили, о каких именно документах или информации идет речь. В НАПК подчеркнули, что такие действия Артема Сытника являются признаком административного нарушения. Ранее уже сообщалось, что Нацагентство по предотвращению коррупции внесло предписание на счет подчиненного директора НАБУ Игоря Семака. Он обвиняется в том, что нарушил этическое поведение, а также в конфликте интересов с народным депутатом.
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