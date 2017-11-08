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Суды восстановили бывших полицейских и обязали государство выплачивать им компенсацию

Суды восстановили бывших полицейских и обязали государство выплачивать им компенсацию
Как информирует replyua.net, более двух тысяч полицейских, не прошедших аттестацию и уволенных, восстановились через суд. Теперь им выплачивают компенсацию за вынужденный прогул.

Как пишет в своем блоге, комментируя новость, украинский блогер Карл Волох, проще всего обвинить Хатию Деканоидзе и Эку Згуладзе за «плохо выписанную реформу», но понимать следует и другое: в демократическом государстве практически невозможно принять закон, который гарантирует сколько-нибудь массовое увольнение госслужащих – ведь это же сталкивается с их конституционными правами и КЗОТом. Между тем, украинское общество находится на таком переломном этапе, что ему требовалась тотальная перезагрузка определенных систем – для защиты общества, демократических институтов и интересов.

По словам блогера, постсоветский судья продолжает руководствуется так называемым принципом законности и всегда найдет среди входящих в противоречие норм ту, которой он может обосновать нужное ему решение. Давно замечено, что многие приличные люди спокойно сами уходят из полиции на «гражданку», а одиозные коррумпированные «правоохранители» бьются и судятся за свое место как за пропуск в рай.
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