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Переговоры по Донбассу зашли в полный тупик, - Генсек ОБСЕ

Переговоры по Донбассу зашли в полный тупик, - Генсек ОБСЕПереговоры по разрешению ситуации на Донбассе, по словам генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Томаса Гремингер, зашли в тупик, о чем пишет replyua.net со ссылкой на «Укринформ».

Так, во время Варшавского форума по безопасности он заявил: «Что касается переговорного процесса по урегулировании ситуации на Донбассе, то мы в полном тупике». При этом Генсек отметил, что трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на украинском востоке предпринимает все необходимые меры в разных направлениях. Также он добавил что, несмотря на все это, у участников переговоров и наблюдателей ОБСЕ ограничено поле для маневра без политического сигнала со стороны нормандской четверки.

Также Гремингер обратил свое внимание на то, что в последнее время проводится обсуждение вопроса по размещению миротворцев ООН на Донбассе. По мнению Генсека ОБСЕ, это может немного отвлекать внимание от основного вопроса – осуществлении договоренностей, достигнутых в Минске. Касательно состояния безопасности на Донбассе, Гремингер отметил, что в Луганской и Донецкой областях нет значительного улучшения по этому направлению. Относительное спокойствие сохраняется только на протяжении первых нескольких недель после объявления очередного перемирия, а потом боевые действия опять активизируются.
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