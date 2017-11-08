Следователь НАБУ проговорился, заявив, что их главная задача – борьба с нынешним политическим классом в Украине

Как передает replyua.net, сегодня общественность услышала еще одно откровение о НАБУ. На этот раз от нардепа Игоря Мусийчук, которого никак не назовешь симпатиком власти. Сегодня на заседании правоохранительного комитета он сообщил директору НАБУ Артему Сытнику о высказываниях следователя НАБУ во время допроса Мусийчук в качестве свидетеля.
По словам Мусийчука, следователь на вопрос о затягивании в бюро каких-то конкретных следственных действий ответил, что своей задачей в НАБУ, собственно, он видит нечто совсем другое – ликвидацию нынешнего политического класса в Украине. Мусийчук резонно спросил, какой все-таки орган НАБУ: правоохранительный или политический? Можно этот политический класс любить или ненавидеть, но его замена – это в спокойном режиме функция выборов, а в экстраординарном – революции, а функция НАБУ – борьба с коррупцией правовыми методами.
Комментируя новость украинский политический эксперт Тарас Черновил отметил, что это уже второй раз повторяется эта же фраза. Сначала именно так высказался известный всем пресс-ассистент Артема Сытника, антикоррупционер Виталий Шабунин во время своей лекции в Украинском Католическом Университете во Львове. При этом народ еще удивляется, почему у этих ребят в самых дорогих в мире носках, футболках и спортивных костюмах совсем не ладится с борьбой против коррупции в стране. На самом деле, им просто не до того – они же против власти борются, а не против коррупции во власти.