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Заява про «польський Львів»: консул Польщі пояснив свої слова

Заява про «польський Львів»: консул Польщі пояснив свої слова
Заступник консула Генерального консульства Республіки Польща в Луцьку Марек Запур пояснив свою нещодавню заяву про «польський Львів». Як передає replyua.net, відповідна заява віце-консула опублікована на сайті Генконсульства.

«У зв’язку з тим, що деякі українські засоби масової інформації розповсюдили заяву відносно змісту мого виступу під час конференції у Рівному, яка присвячувалася Генрику Юзевському, хочу повідомити, що слова, які вже мені встигли приписати, вирвали із контексту та перекрутили. Я не казав, що Львів є польським містом. Я чітко наголосив, що Львів був польським містом у 1918 році, коли більшу частину його мешканців становили поляки. Дане питання порушувалося під час дискусії, яка спалахнула після мого протесту проти вживання терміну «польська окупація» по відношенню до міжвоєнного періоду на Волині, який було використано під час кількох виступів», - йдеться в заяві Запура. Також дипломат заявив, що його слова про те, що Україна «окупувала» Крим, також неправильно зрозуміли.

«Я навів питання окупації Криму та Донбасу, аби показати, що звинувачення Польщі в окупації Волині такі ж абсурдні, як і заява про окупацію Україною Криму», - додав він.
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