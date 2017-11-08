В ОБСЄ заявили, що переговори щодо Донбасу зайшли у глухий кут

На думку генерального секретаря ОБСЄ Томаса Гремінгера, під час Мінських переговорів їх учасники докладають чимало зусиль для того, щоб вони просувалися, проте не варто очікувати на їх успіх, якщо «нормандська четвірка» не досягне політичних рішень, передає replyua.net. «У разі сварок не варто чекати на розвиток. Просування потрібно синхронізувати з обох сторін. Якщо нам потрібен розвиток, то має бути політичний імпульс», - заявив він. Крім того, вважає Гремінгер, активний процес обговорення можливості введення на Донбас миротворчого контингенту ООН відволікає увагу від виконання Мінських угод. За його словами, навіть після домовленості про перемир'я дотримання режиму тиші не триває довго.
«В районі лінії зіткнення багато видів важкого озброєння. Через це є великий ризик широкомасштабного відновлення бойових дій», - заявив генсек ОБСЄ.
Свого часу спецпредставник Сполучених Штатів Амкрики по Україні Курт Волкер назвав два сценарії дій Росії на Донбасі. Він зазначав раніше, що між Москвою та Вашингтоном відсутня згода в питанні розміщення миротворців на Донбасі.