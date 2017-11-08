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Кабмін прийняв рішення про збільшення одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих бійців АТО

Кабмін прийняв рішення про збільшення одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих бійців АТО
Під час засідання Кабінету міністрів, яке відбулося сьогодні, восьмого листопада, було прийнято рішення про збільшення суми одноразової матеріальної допомоги родичам загиблих бійців антитерористичної операції з 500 до 700 прожиткових мінімумів для громадян працездатної категорії, про що інформує replyua.net.

Окрім того, Кабмін збільшив з 250 до 400 прожиткових мінімумів одноразову допомогу особам, які отримали інвалідність під час АТО з встановленням першої групи, з 200 до 300 прожиткових мінімумів – другої групи, з 150 до 250 прожиткових мінімумів – третьої групи. Таким чином, урядовці збільшили суму допомоги сім'ям загиблих з 842 тисяч гривень до 1,2 млн. гривень. Більше того, у разі, якщо протягом двох років після того, як було встановлено інвалідність, під час повторного огляду буде встановлена більш висока група, за таких умов буде виплачуватися різниця одноразової допомоги. Якщо мова йде про смерть особи, у якої є право на таку допомогу до її отримання, виплата буде здійснюватися однаковими частинами іншим членам сім'ї.

Варто нагадати, що раніше глава Міноборони України Степан Полторак підписав наказ, який передбачає збільшення виплат військовослужбовцям, котрі проходять службу в районі проведення АТО.
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