Суд обязал «ПриватБанк» выплатить Суркисам по 1 млрд. гривен

Как информирует replyua.net, вердикт фемиды вступает в силу после решения аппеляционного суда. В свою очередь Национальный банк Украины подал кассационную жалобу в Высший административный суд Украины и попросил приостановить выполнение постановления суда до решения спора в кассационной инстанции. В Нацбанке сообщили: «По нашему мнению, суды первой и апелляционной инстанции нарушили процессуальное законодательство, проигнорировав представленные доказательства по делу, а в результате вынесли неправосудное решение. В настоящее время изучается возможность обратиться по этому поводу в Высший совет правосудия».
Как известно, Окружной административный суд Киева открыл производство по иску семьи Суркисов. Тогда Григорий, Игорь, их отец Рахмиль, дочь Игоря Марина,дочь Григория Светлана, а также супруга Григория Полина Ковалик обратились с ходатайством отменить решение Национального банка Украины №105 от 13 декабря 2016-го, которым их признали инсайдерами «ПриватБанка». В соответствии с материалами суда, Рахмиль Суркис имел в банке 44,8 миллиона гривен, Марина Суркис – 174,5 миллиона гривен, Полина Ковалик – 514,1 миллион гривен, Григорий Суркис – 163,1 миллион гривен, а Игорь Суркис держал в «ПриватБанке» 151 миллион гривен. Кроме того, семейство Суркисов потребовали возвратить им 266,2 тысячи американских долларов и 8 тысяч евро неначисленных процентов по депозитным вкладам.