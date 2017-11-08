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Климпуш-Цинцадзе: «Поведение Венгрии из-за украинского закона «Об образовании» вызвало обеспокоенность у НАТО

Климпуш-Цинцадзе: «Поведение Венгрии из-за украинского закона «Об образовании» вызвало обеспокоенность у НАТО
Североатлантический альянс обеспокоен тем, как себя ведет Венгрия по отношению закона Украины «Об образовании». Как передает replyua.net со ссылкой на LB.ua, об этом в интервью средствам массовой информации сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе. Со слов высокопоставленной чиновницы, все попытки украинской стороны начать диалог «разбиваются в связи с тем, что Венгрия не готова к таким переговорам». Климпуш-Цинцадзе отметила, что в Будапеште всячески блокируют дальнейшее развитие «запланированных вещей между Украиной и НАТО», используя для этого действие в Альянсе принципа консенсуса.

По словам вице-премьера, Украина надеется решить эту проблему благодаря поддержке других членов НАТО. Вместе с тем, есть заинтересованность в решении конфликта через двухсторонний диалог.

Как известно, 5 сентября депутаты Верховной Рады поддержали во втором чтении и в целом закон «Об образовании». Документ официально вступил в силу 28 сентября, он вводит 12-летнее школьное образование и должность образовательного омбудсмена, а также расширяет использование в процессе обучения государственного, украинского языка
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