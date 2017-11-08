Интрига нарастает: суд арестовал квартиру Авакова-младшего

Заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Владимир Кривенко сообщил изданию: «Суд частично удовлетворил наши ходатайства и наложил арест на недвижимость Чеботаря. У Авакова-младшего также арестована квартира». Насколько известно, Александр Аваков купил в столице Украины квартиру площадью 375,2 метра квадратных в 2014 году.
Как известно, ранее уже сообщалось, что в рамках уголовного производства в «деле о рюкзаках» на Александра Авакова, который является фигурантом данного дела, надели электронный браслет. Неделю назад детективы НАБУ, расследуя возможный факт растраты четырнадцати миллионов гривен из госбюджета Украины, задержали трех человек – сына председателя МВД Арсена Авакова Александра, его бизнес-партнера Владимира Литвина, а также экс-замминистра внутренних дел Сергея Чеботаря.