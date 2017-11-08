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Порошенко отзывает с Рады закон об антикоррупционных судах

Порошенко отзывает с Рады закон об антикоррупционных судахВерховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Петр Порошенконаправил спикеру Верховной Рады Украины письмо, в котором изложил просьбу об отзыве проекта закона об антикоррупционных судах и предложил создать в парламенте Украины группу по наработке этого закона. Как информирует replyua.net, копия письма была опубликована пресс-секретарем президента Святославом Цеголко в «Фейсбуке».

Таким образом, Порошенко написал: «Создание Высшего антикоррупционного суда должно стать большим шагом в системе противодействия коррупции, и я считаю недопустимым промедление с его созданием». Глава государства также напомнил, что Венецианская комиссия 6 октября оценила с критикой проекты законов о создании специальных антикоррупционных судебных органов. В письме к Парубию отмечается: «Следовательно, разработки и внесение нового согласовательного проекта закона о Высшем антикоррупционном суде являются просто неотложными. В это же время регистрация и представление нового проекта закона невозможна в результате законопроекта №6011, который по настоящее время остается включенным в повестку дня сессии парламента Украины, несмотря на рекомендации Венецианской комиссии отозвать его».
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