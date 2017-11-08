Венгрия блокирует развитие отношений Украины и НАТО, - Кабмин

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Венгрия подтвердила свои слова на счет блокирования вступления Украины в Североатлантический Альянс, о чем во время визита в штаб-квартиру НАТО заявила Иванна Климпуш-Цинцадзе, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, пишет replyua.net со ссылкой на «Европейскую правду».В частности чиновница заявила: «Украина очень обеспокоена ультимативным поведением Венгрии из-за недовольства языковой статьей закона «Об образовании». Все до единственной наши попытки вести диалог разбиваются о неготовность к диалогу венгерской стороны».Известно также что, по словам Климпуш-Цинцадзе, Венгрия использует то, что Североатлантический Альянс на самом деле действует по принципу консенсуса, «по сути, блокирует эффективное развитие тех вещей, которые заранее были запланированы между Украиной и НАТО». Кроме того она призналась в том, что именно этой проблемой был вызван срочный визит в штаб-квартиру НАТО главы Министерства образования и науки Украины Лилии Гриневич. По словам вице-премьер-министра, несмотря на такую забастовку Венгрии, Украина имеет поддержку со стороны секретариата Североатлантического Альянса. Только Венгрия выбрала путь блокирования развития отношений между Украиной и НАТО, подытожила Климпуш-Цинцадзе.