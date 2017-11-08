Гройсман сдержал слово – Кабмином утвержден законопроект, ограничивающий возможности силовиков в давлении на бизнес

Как сообщает replyua.net, сегодня на заседании Кабмина был представлен и утвержден законопроект, ограничивающий возможности силовиков в давлении на бизнес. Эту инициативу озвучил месяц назад премьер-министр Гройсман, дальше законопроект разрабатывался Минюстом и бизнесомбудсменом. Цель законопроекта – предотвращение давления правоохранительных органов на бизнес.
В частности, правительство предлагает следующие шаги: вводится обязательная звуко- и видеофиксация при рассмотрении вопросов следственным судьей. Доказательства, полученные при выполнении постановления об обыске, вынесенного без технической фиксации, считаются недопустимыми. Такое решение, среди прочего, предоствращает и возможное использование судей для давления на бизнес. Во время проведения обысков предприниматели получат гарантированную защиту адвоката. Будут признаны недопустимыми доказательства, полученные во время обыска, на который не был допущен защитник, что предотвратит возможные фальсификации и нарушения со стороны правоохранителей.
Также Кабмином предлагается ввести запрет на изъятие оригиналов документов финансово-хозяйственной документации, компьютерной техники, серверов, мобильных телефонов. Таким образом, деятельность предприятий, в отношении которых проводятся следственные действия, не будет парализована и это не станет инструментом давления на них. Запрещается безосновательно открывать одни и те же дела. Если следствие не нашло нарушений и обвинения сняты, нельзя повторно их вносить, тем самым, заниматься давлением на бизнес, который доказал свою невиновность. Предлагается усилить защиту прав граждан. Заявитель имеет право получить подтверждение регистрации уголовного дела.