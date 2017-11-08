Дружеские посиделки двоих мужчин закончились смертью для одного из них

В Броварах под воздействием алкоголя, мужчина до смерти избил своего друга. Все начиналось очень хорошо, двое друзей решили вместе отдохнуть, накрыли стол и достали алкоголь. Но в какой-то момент разговор начал перерастать в скандал, друзья начали ругаться. Об этом сообщает replyua.net.
Все бы ничего, но от простых криков друг на друга дело перешло в самую настоящую драку. Один из друзей – 50-ти летний мужчина, ранее сидел в тюрьме и около года назад вышел на свободу, нанес своему 49-ти летнему товарищу множественные удары ногами и руками, от чего тот получил закрытые травмы грудной клетки и живота.
Кроме всего, у потерпевшего были сломаны 10 ребер. От полученных травм мужчина скончался, а его друг детства был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Ему приписана статья: умышленное тяжелое телесное повреждение, повлекшее за собой смерть. 50-ти летнему преступнику грозит лишение свободы сроком до 10 лет. Сотрудники прокуратуры подали ходатайство о выборе меры пресечения злоумышленнику в виде заключения под стражей. Пока что нет точного ответа, как закончится это дело, но вина мужчины очевидна.