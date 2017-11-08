Украина разорвала соглашение с РФ о поставках вооружения и военной техники

Согласно с постановлением, прекращается действие договоренности между Кабмином Украины и правительством России о порядке взаимных поставок вооружения и военной техники, организации ремонта, поставок комплектующих изделий и запасных частей, а также услуг военного назначения.
Насколько известно, в 2014 году Украинское государство прекратило поставки в Россию товаров военного и двойного назначения в результате агрессии Российской Федерации на Донбассе и аннексии РФ Крыма. Еще через год, в 2015-м, правительство Украины разорвало межправительственное соглашение с Россией в сфере ВТС, действующее от 1993 года и денонсировало договоренность с российскими чиновниками о производственной и научно-технической кооперации компаний оборонной промышленности от 1993 года.