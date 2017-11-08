ГФС: Литва начала расследование о ввозе в Украину авто на еврономерах

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Сотрудники таможни Литвы начали проводить расследование на счет законности ввоза и использования на территории Украинского государства транспортных средств, которые были зарегистрированы на территории литовской Республики, о чем пишет replyua.net со ссылкой на сообщение, обнародованное на официальном сайте Государственой фискальной службы Украины.Так, в сообщении отмечается, что «на запрос украинской стороны литовские коллеги активизировали расследование относительно законности ввоза и использования на территории Украины автомобилей, которые зарегистрированы в Литве». Сегодня известно, что по состоянию на 1 ноября текущего года в нашу страну было ввезено более 59 тысяч транспортных средств с литовской регистрацией. В это же время отмечается, что из вышеприведенного количества 44 тысячи и 600 автомобилей были ввезены в режиме временного ввоза.В Государственной фискальной службе Украины, в свою очередь, назвали перспективным направлением дальнейшего сотрудничества между таможнями обеих государств участие Украины в едином режиме транзита и присоединения к общей системе NCTS (New Customs Transit System), ведь это является одним из вопросов перехода Украины на таможенные правила Европы.