Песков рассказал, к чему приведет разрыв дипотношений Киева с РФ

При этом в Кремле отметили, что вопрос о разрыве дипотношений между Россией и Украиной является суверенным делом украинской власти. По словам Пескова, если Украина пойдет на этот поступок, то пострадают интересы как украинцев, так и россиян. Песков заявил: «На протяжении последних лет в Украине принималось немало решений, которые имели невероятно негативные последствия для разрешения конфликтной на Донбассе ситуации. Вероятней всего, что если такое решение сейчас будет принято Украиной, то это усложнит и без того сложную ситуацию дополнительно». Также пресс-секретарь Путин подчеркнул, что считает не уместными геополитические рассуждения на такую тему.
Как известно, ранее российское издание «Коммерсант», ссылаясь на источники в украинском парламенте, сообщало, что на следующей неделе Верховная Рада Украины может принять решение о разрыве дипотношений между Киевом и Москвой. Согласно с данными издания, законопроект об этом в Раду внес парламентарий Иван Винник. Интересно, что сам народный избранник отрицает, что вносил такой проект закона в парламент Украины.