«Львів – це не Україна»: консул Польщі зробив заяву, яка спровокувала скандал

Марек Запур, який є віце-консулом польського Генерального консульства у Луцьку, заявив, що Львів є містом Польщі. Як інформує replyua.net, про це на своїй власній сторінці у Facebook написав завідувач відділом Рівненського краєзнавчого музею Ігор Марчук. Він, зокрема, зазначив, що заяву відповідного змісту Запур оприлюднив під чвс круглого столу в краєзнавчому музеї міста Рівне «Волинський експеримент Г. Юзевський: дорога до польсько-українського примирення в міжвоєнний період».
«Під час проведення круглого столу українські вчені назвали цей захід відверто провокаційним та заявили про недоцільність відзначення дня народження польського окупаційного чиновника Генрик Юзевський, тому що Польща захопила частину території УНР в 1919-1920 рр. У дійсності метою «волинського експерименту» було утвердження польської влади, а також асиміляція та полонізація місцевих українців», - написав Марчук.
Віце-консул, відповідаючи на це, встав та заявив, що на той час Українська держава як така не існувала, а «Львів – це польське місто і за сучасних умов можна стверджувати, що Україна подібним шляхом окупувала Крим і Донбас».