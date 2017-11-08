Не Луганськ і Донецьк: військовий назвав місто, яке Путін хотів зробити столицею «Новоросії»

Під час інтерв'ю журналістам видання «Апостроф» В'ячеслав Власенко, котрий очолює 46-й батальйон Збройних сил «Донбас-Україна» (з позивним «Філін») заявив, що Харків мав стати столицею так званої «Новоросії», інформує replyua.net. «Як відомо, з самого початку метою проведення операції «Новоросія» було захоплення Криму та ще восьми українських областей, починаючи від Одеської області, повністю все узбережжя, та закінчуючи Харківською областю. А столицею «Новоросії» мав бути саме Харків. Однак цього не допустили, незважаючи на проведення тривалої підготовки в цих областях та завезення туди зброї, «тітушок», проведення психологічної та ідеологічної підготовки до захоплення цих областей», - каже комбат.
Власенко додав, що другим етапом агресії РФ проти України повинен був стати наступ на Київ. «Проте мова йде лише про перший етап – по річці Дніпро. Під час другого етапу планувався вже перехід а Київ. І ми, незважаючи на слабку армію – малокеровану та розрізнену – змогли це все зупинити», - зауважив «Філін».
У зв’язку з цим він закликав не поспішати звинувачувати у деяких військових невдачах на Донбасі українських політичних і військових діячів.