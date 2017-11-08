Російський дипломат пояснив, чому Україна не виграє від розриву дипвідносин з Москвою

Правозахисник із Росії Віталій Борщов в інтерв'ю журналістам «Обозревателя» заявив, що у разі, якщо офіційний Київ таки прийме рішення розірвати дипломатичні відносини із Москвою, це не стане кроком для вирішення проблем у відносинах між обома країнами, а навпаки, сприятиме замороженню конфлікту, про що інформує replyua.net. У тому числі, оцінюючи новину про можливість внесення до закону про реінтеграцію Донбасу пункту про розрив дипломатичних відносин з Російською Федерацією, він сказав: «На моє переконання, це погано. Розрив дипломатичних відносин проблеми не здатен вирішити проблему, а лише загострює її. Це означає замороження конфлікту, замороження вирішення проблеми, це означає продовження нескінченого бодання».
Крім того, правозахисник зазначив: «Без сумнівів, ситуація вкрай складна, інколи здається, що немає виходу. Однак політика для того і створена, аби шукати вихід з безвихідних ситуацій. У цьому і полягає сутність політичного життя», - переконаний він.
Також експерт згадав про війну у Чечні, яка тривала протягом 7 років. «Я займався чеченською війною, ми прагнули припинити війну. Вона тривала нескінченно довго - почалася в 1994 році і закінчилася лише через 7 років. Проте і нині проблема Чечні у нас вкрай гостра. Все це легко не так легко вирішити».