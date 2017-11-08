Александр Хуг: есть две причины, почему продолжаются военные действия на Донбассе

Хотя уже неоднократно велись переговоры, и якобы были приняты решения о перемириях, по факту мы видим продолжение боевых действий. Причины, почему это происходит, озвучил Александр Хуг – заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине: «Есть две причины, почему продолжаются военные действия, обе – тактического характера». Об этом сообщает replyua.net.
По словам Александра, все происходит из-за того, что на обеих территориях до сих пор присутствует военная техника и системы залпового огня. Не мудрено, что этот факт подтачивает обе стороны, и приводит всех военных в состояние постоянного напряжения. Ко всему, расстояние между украинскими войсками и пророссийскими сепаратистами не увеличивается, а значительно сокращается, что приводит к агрессивной перестрелке, и затяжным боям. Такие условия не могут быть мирными. Перемирие не просто не заморожено, его и следа нет на поле боя.
Естественно, что обе стороны постоянно в напряжении, и обороняются агрессивным нападением. Пока не отведут от поля боевых действий хотя бы большую часть боевой техники, о перемирии не может идти и речи. Ведь именно боевое оружие во всем его виде показывает агрессию и готовность к нападению в любой момент.