Журналісти російської редакції DW створили принизливий ролик про війну в Україні

Російська редакція Deutsche Welle створила та опублікувала відео сюжет принизливого характеру, автори якого ставлять під сумнів напад Росії на Україну, інформує replyua.net.
«У нас склалося таке враження, що метою авторів було поставити під сумнів факт нападу на Україну з боку держави, для якої, власне кажучи, виготовлявся цей« контент ». Варто нагадати, що завдяки «марсіанам» загинули вже понад десять тисяч громадян України. І очікування , що союзники нам нададуть летальне озброєння - це не примха Президента, а суспільні настрої, обумовлені війною проти Росії. Ми стали свідками дуже недоречного «гумору», який завдає удару не особисто по Порошенкові, а по українцях в цілому», - наголошують автори українського пабліку mil.in.ua. «Однак у російській службі вважають, що це ... смішно», - пишуть автори mil.in.uа.
Як відомо, на початку жовтня поточного року депутати Верховної Ради проголосували за прийняття у першому читанні проекту закону «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях».