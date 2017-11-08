Украина ввела санкции в отношении 18 предприятий из России

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C 9 декабря 2017 года в отношении восемнадцати российских компаний начнут действовать введенные Министерством экономического развития и торговли Украины санкции, о чем пишет replyua.net со ссылкой на «Интерфакс-Украина». Примечательно, что соответствующие приказы №1583 (11 предприятий) и №1582 (7 компаний) Минэкономиразвития датированы 30 октября текущего года.Сообщается, что приказы предусматривают собой временное приостановление внешнеэкономической деятельности на украинской территории «за осуществление действий, которые могут принести вред интересам национальной экономической безопасности».Известно также, что под эти украинские санкции подпали такие предприятия из России, как: ИП «Мирошникова Ирина Владимировна», «МК-Метиз», «Народный пластик», Торговый дом «Старфуд-юг», «Стройсервис», «Волма-ВТР», «Поли-пак экспорт», «Белгородский хладокомбинат», «Южтранс», «Торговый дом «Донспецстрой», ООО «Торговый дом «Пенетрон-Россия», ЗАО «Группа компаний «Пенетрон-Россия», «Завод гидроизоляционных материалов «Пенетрон», «Снэк-груп», ООО «Пенетрон-экспорт», «Микас», «Торговый дом «Аромадон», а также «Волма – маркетинг».