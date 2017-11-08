ДТП в Харькове: в суде приняли важное решение по второму водителю

Судьи Киевского районного суда города Харькова приняли решение об удовлетворении ходатайства сотрудников правоохранительных органов дать доступ к медицинским картам одного из участников смертельной аварии на ул. Сумской – Геннадия Дронова. Как передает replyua.net со ссылкой на информацию местного издания NewsRoom, соответствующее решение вчера вечером, седьмого ноября, приняла судья Наталья Ефименко.
В процессе судебного заседания следователь заявил, что полицейские настаивают на изъятии из государственной и частной клиник истории болезни Дронова с целью принятия решения о назначении необходимых экспертиз. Это ходатайство было удовлетворено, после чего в заседании был объявлен перерыв. При этом журналисты издания отметили, что уже вчера днем истории болезни Дронова были в руках правоохранителей.
Напомним, что в ходе предыдущих слушаний следователи, расследовавшие дело о смертельном ДТП в Харькове, жертвами которого стали шесть человек, получили разрешение на изучение телефонов Дронова. 6 ноября Киевский районный суд Харькова отказался признавать Дронова потерпевшей стороной. Его адвокаты в ответ на это подали жалобу на действия следователя.