Убийство Окуевой: НПУ опровергла слова Геращенко о ДНК на автомате

В частности, спикер Национальной полиции Киевской области Николай Жукович заявил, что найденный автомат, из которого была расстреляна ветеран антитеррористической операции Амина Окуева, не имел никаких следов ДНР киллера, как об этом ранее заявлял советник главы МВД Антон Геращенко. Жукович сказал: «На найденном в Васильковском районе на расстоянии полутора километрах от места убийства автомате следов ДНК не было».
Кроме того, спикер НПУ в Киевской области подчеркнул, что в настоящее время пока невозможно сказать однозначно о том, с какого именно оружия было совершено убийство Окуевой, из этого, что нашли, калибра 5,45 мм, или нет. Точно сказать это можно будет после завершения баллистической экспертизы. В это же время в полиции сообщили, что участие в убийстве Окуевой принимали не четыре человека. Напомним, ранее вчера издание, ссылаясь на заявление народного депутата Украины Антона Геращенко, сообщало, что в поле был найден автомат, из которого расстреляли супружескую пару Осмаева и Окуевой. По словам парламентария, на оружии были обнаружены следы ДНК убийцы.