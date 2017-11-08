Взрыв в Донецке: ОБСЕ сообщили о критическом состоянии одного из мальчиков

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В результате взрыва боеприпаса в оккупированном российскими наемниками Донецке состояние одного из получивших ранения мальчиков критическое, о чем пишет replyua.net со ссылкой на сообщение пресс-службы СММ ОБСЕ.Наблюдатели получили информацию от медицинских работников Донецкой областной травматологической больницы о том, что к ним в больницу, 5 ноября поступили два мальчика, 9 и 10 лет с осколочными ранениями. Они отметили, что эти дети были вместе с тем мальчиком, который в результате взрыва снаряда погиб. В пресс-службе подчеркнули: «По словам медиков, один мальчик получил ранение правого локтя, еще один – серьезные травмы бедра. После хирургического вмешательства состояние последнего остается критическим. Также известно, что один из мальчиков по настоящее время находится в шоковом состоянии после смерти товарища у него на глазах».Напомним, ранее офицер ВС РФ при СЦКК сообщал, что трое мальчиков нашли неразорвавшийся снаряд на игровой площадке школы №110 в одном из районов Донецка. В результате разрыва снаряда один из мальчиков, которому исполнилось всего 9 лет, получил несовместимые с жизнью осколочные ранения шеи и головы.