Путин отказался выдавать Украине бывшего руководителя киевского «Беркута»

Как заявил председатель департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк, беркутовец Кусюк получил российское гражданство, а Россия, как известно, не выдает своих граждан по запросу иных государств.
Насколько известно, бывший руководитель киевского полка «Беркут» Кусюк не один раз командовал силовыми разгонами мирных акций протеста в украинской столице. В частности он также занимался и разгоном участников митинга на Майдане Незалежности в Киеве в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года. Потом, после того, как Революция достоинства закончилась, горе-беркутовец бежал в аннексированный Крым. Генеральная прокуратура Украины объявила в розыск Кусюка летом 2015 года. Правоохранители подозревают его в препятствовании проведения митинга и превышении служебных полномочий. Также Сергей Кусюк проходил подозреваемым в рамках семи уголовных дел, в частности и по событиям 2010 года на выставке «Волынская резня», которая проходила в Киеве. Стоит отметить, что российские СМИ летом текущего года запечатлели, как тот самый Кусюк в форме российского спецназа «ОМОН» разгонял демонстрантов мероприятий ко Дню РФ в Москве.