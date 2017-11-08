Израиль хочет забрать на родину останки Раби Нахмана, несмотря на последнюю волю умершего мудреца

Тревожные новости поступают из Израиля. Главное дипломатическое ведомство этой страны обратилось в Украину с просьбой передать останки Раби Нахмана в Израиль. Хотя Сам Нахман, основатель хасидизма, умер и похоронен в Умани, согласно его последней воли. Об этом сообщает replyua.net, со ссылкой на украинского блогера и военного волонтера Мирослава Гая.
По его словам, просьбы передать останки, несмотря на последнюю волю умершего мудреца, может быть связано только со страхом изменения геополитической, социальной ситуации и угрозы невозможности паломничества. Учитывая тот факт, что именно паломники в последнее время ставали причиной небольших конфликтов, потасовок в Умани, то слышать заявления Израиля крайне удивительно.
Мирослав Гай отмечает, иудеи всегда были чутки к глобальным изменениям и такое обращение МИД Израиля даже немного удивляет. Украина – мирная страна и всегда готова дружить с народом Израиля и находить общее понимание в любых вопросах, а тем более таких, как безопасность паломников, даже несмотря на военную агрессию Российской Федерации.