Украина нанесла серьезный удар по российской экономике

В Минэкономразвития и торговли Украины сообщили о введении санкций по отношению к нескольким десяткам компаний из Российской Федерации. Как передает replyua.net со ссылкой на «Лига», об этом идет речь в выданном еще 30 октября приказе ведомства. В перечне предприятий — «Белгородский хладокомбинат», «Стройсервис», «Торговый дом «Донспецстрой», «Южтранс», «Волма-ВТР», «Микас», «К-Метиз», «Группа компаний Пенетрон-Россия», «Торговый дом Пенетрон-Россия», «Пенетрон-экспор»", «Завод гидроизоляционных материалов «Пенетрон».
Применение санкций осуществляется по ходатайству СБУ и Генпрокуратуры Украины в связи с действиями, «способными навредить интересам национальной экономической безопасности». Вместе с тем, стоит отметить, что ООО «Южтранс» - это один из крупнейших поставщиков антрацита в Украину.
В свою очередь, в выданном 19 сентября указе предусматривалось введение ограничений против еще одного перечня российских предприятий, среди которых «МХК «Еврохим», «Новомосковская акционерная компания «Азот», «Невинномысский Азот», «Агроцентр-Еврохим-Невинномысск».