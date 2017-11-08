Эксперт: Польша хочет начать определенную «войну» против Украины

По информации «Польского радио», двусторонние отношения между Киевом и Варшавой можно назвать обреченными, так как «поляки заинтересованы в определенной «войне» с Украиной». Как передает replyua.net, такое мнение было озвучено историком и политическим экспертом из Польши Ежи Таргальским. Он считает, что «поляки заинтересованы в компенсации ощущения поражения в соперничестве с Германией, и для этого они стремятся продемонстрировать превосходство над Украиной»
«Не стоит надеяться на взаимопонимание между Польшей и Украиной до тех пор, пока поляки, с одной стороны, не признают, что хотя УПА на Волыни совершили акт геноцида, но при этом он в течение пятнадцати лет вели борьбу за независимость Украины. С другой стороны – пока в Украине не признают, что, несмотря на продолжительную борьбу за независимость Украины, УПА все-таки причастна к геноциду поляков на Волыни», - отметил историк.
Таргальский при этом добавил, что в Польше не без успеха проводится кампания разжигания ненависти по отношению к Украине и украинским гражданам. И к этому причастны неоэндеки и российская агентура.