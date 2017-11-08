валюта
СпецтемаПономарь: «Это произошло наперекор всем не верящим»

Эксперт: Польша хочет начать определенную «войну» против Украины

Эксперт: Польша хочет начать определенную «войну» против Украины
По информации «Польского радио», двусторонние отношения между Киевом и Варшавой можно назвать обреченными, так как «поляки заинтересованы в определенной «войне» с Украиной». Как передает replyua.net, такое мнение было озвучено историком и политическим экспертом из Польши Ежи Таргальским. Он считает, что «поляки заинтересованы в компенсации ощущения поражения в соперничестве с Германией, и для этого они стремятся продемонстрировать превосходство над Украиной»

«Не стоит надеяться на взаимопонимание между Польшей и Украиной до тех пор, пока поляки, с одной стороны, не признают, что хотя УПА на Волыни совершили акт геноцида, но при этом он в течение пятнадцати лет вели борьбу за независимость Украины. С другой стороны – пока в Украине не признают, что, несмотря на продолжительную борьбу за независимость Украины, УПА все-таки причастна к геноциду поляков на Волыни», - отметил историк.

Таргальский при этом добавил, что в Польше не без успеха проводится кампания разжигания ненависти по отношению к Украине и украинским гражданам. И к этому причастны неоэндеки и российская агентура.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Саакашвили о плане на вечер: реальная смена власти Украины на всех уровнях

Срочно: Царёв рассказал о причинах убийства Окуевой
Важное за сутки
07 ноя 2017
5024

Саакашвили о плане на вечер: реальная смена власти Украины на всех уровнях

У здания украинского парламента на площади бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сделал заявление, что дает последний шанс действующей в Украине власти выполнить требования собравшихся

07 ноя 2017
4667

Эксперт: на этот раз Путин все же принял «предложение от которого невозможно отказаться»

Из противника курдского государства, Россия превращается в молчаливого сторонника. Турки и иранцы «скрипят зубами», но потерять последнего сильного союзника оба не хотят – ведь США их не примут ни

07 ноя 2017
4042

Голоса «Оппоблока» за закон об «открытых списках» шокировали, как оппозиционеров, так и коалициантов, – политолог

Сегодня во время голосования в Верховной Раде произошла настоящая неожиданность – нардепы дали необходимый минимум, 226 голосов, за законопроект о выборах по открытым спискам от Парубия, Лемця и

07 ноя 2017
3518

Условия для РФ на Олимпиаде-2018: без гимна, под нейтральным флагом и в нейтральной форме

Россию могут допустить к участию в Олимпиаде-2018 в Южной Корее, однако Международный олимпийский комитет (МОК) намерен поставить условие для этого – не исполнять национальный гимн России, а в

Последние новости

Обострение на Донбассе: ВСУ понесли серьезные потери

В столичном аэропорту совершили нападение на журналистов, снимавших прилет Медведчука из России

Прозрение? Главарь «ЛНР» заговорил о возвращении самопровозглашенных «республик» в Украину

Реинтеграция Донбасса: Украина может разорвать дипотношения с РФ, - СМИ

Експерт: «народний імпічмент Порошенку», безсумнівно, найкраща з ідей Саакашвілі

Блогер: нашим виборцям багато чого хотілося б, але, на щастя, президент на своєму місці

Експерт про голосування за відставку Авакова: ніхто не захотів брати участь у виставі

Кримський Бандерівець: революцією в Криму поки не пахне, але «памперси» в Кремлі вже одягли

Политолог: украинцам нужно ждать опять появление региональных партий

Кримський Бандерівець: чому окупанти і їх пособники благають скасувати «корисні» санкції? Їх завербувала СБУ?

Експерт розповів які ризики несе новий виборчий закон

Експерт: особливо насторожує з цього приводу позиція «Опоблоку»

Експерт: ця новина – як кістка в горлі тим, хто святкував 7 листопада

ДФС возобновила проверки в отношении Александра Данилюка

Блогер: один народ, кажете? Та нічого подібного!

Експерт розповів у чому корінь скандальних претензій до України польського міністра

Нардеп розповів кому вигідно роздмухувати антипольські настрої в Україні

Сегодняшнее голосование в Раде могло привести к досрочным парламентским выборам, – блогер

Украинский фильм покорил всех на фестивале в Германии

Из-за измены мужа жена взяла в «заложники» целый самолет

 Новости за день