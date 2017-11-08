Обострение на Донбассе: ВСУ понесли серьезные потери

На протяжении минувших суток в районе проведения антитеррористической операции на Донбассе двое бойцов ВСУ погибли, еще столько же были доставлены в больницы с боевыми травмами, еще один военный получил ранения. Как передает replyua.net, такая информация размещена на странице пресс-штаба АТО в социальной сети Facebook. «В конце прошедших суток уже в очередной раз было зафиксировано обострение обстановки на Донбассе. В течение второй половины дня подконтрольные России оккупационные войска активизировали обстрелы и начали провокации фактически по всей разграничительной линии», - подчеркивается в сообщении.
В частности, на приморском направлении боевики открывали огонь по украинским военнослужащим в районе Гнутово из 82-миллиметровых минометов и вооружения БМП.
«Более того, вооружения БМП со стороны оккупантов было использовано в районе населенных пунктов Николаевка, Водяное, Березовое. Вследствие обстрела гранатометами нашего опорного пункта у Новотроицкого один боец АТО получил боевую травму», - добавили военные. Что касается луганского направления, то там под обстрелы боевиков попали позиции украинской армии около Новотошковского.