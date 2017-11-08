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Прозрение? Главарь «ЛНР» заговорил о возвращении самопровозглашенных «республик» в Украину

Прозрение? Главарь «ЛНР» заговорил о возвращении самопровозглашенных «республик» в Украину
В интервью журналистам одного из телевизионных каналов пророссийских боевиков Владислав Дейнего, который представляет «ЛНР» на переговорах в Минске, заявил о неизбежности возвращения самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» в состав Украины, передает replyua.net.

«Мы на себя приняли это обязательство, подписав Минские договоренности. Территориям Донецкой и Луганской «республик» нужно предоставить всю полноту самостоятельности в рамках украинского государства. Для получения мирового и европейского признания нам нужно идти только по этому пути», - отметил он. Дейнего также считает невозможным дальнейшее противостояние «республик» мировому сообществу.

Ранее сообщалось, что ООО «Луганское энергетическое объединение» завило об обесточивании Петровской насосной станции Попаснянского водоканала, обеспечивающей водой население временно подконтрольной пророссийским террористам территории Луганской области. Соответствующую информацию журналистам предоставил генеральный директор «ЛЭО» Владимир Грицай. Поводом для отключения электричества стала задолженность водоканала перед «ЛЭО», сумма которой 6 ноября составляла примерно 157 млн. гривен.
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