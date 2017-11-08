Реинтеграция Донбасса: Украина может разорвать дипотношения с РФ, - СМИ

Как информирует replyua.net, по утверждениям газеты, соответствующая поправка в закон о реинтеграции Донбасса была внесена депутатом Иваном Винников (Блок Петра Порошенко). По информации издания, Винник якобы им рассказал: «В законе о реинтеграции Донбасса, который во втором чтении должен рассматривать парламент Украины, Российская Федерация будет признана государством-агрессором. Я очень надеюсь на достаточное количество голосов для этого. Но сохранять после этого дипломатические отношения – это будет уже преступление со стороны МИД Украины. Уже и так фактически нет этих отношений. Нам нужно зафиксировать этот разрыв на уровне закона».
Также в издании отмечается, что за такие изменения свои голоса могут отдать большая часть народных депутатов украинского парламента. В свою очередь, по информации якобы собеседника МИД Украины, Киев начинает параллельно переговоры с третьей страной, чтобы интересы Украины в России представляло именно ее посольство. Беларусь и Швейцария называются потенциальными кандидатами на эту роль.