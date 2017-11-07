Политолог: украинцам нужно ждать опять появление региональных партий

Верховная Рада в первом чтении приняла проект Избирательного кодекса 3112-1, который в корне меняет систему местных выборов и выборов народных депутатов. Как отметил в эфире одного из украинских телеканалов политолог Тарас Черновил, по новому закону партии начнут становиться региональными.
Эксперт отметил, что ясно же, что «Оппозиционный блок» в Галичине вряд ли хоть одного кандидата проведет, а правые партии имеют иллюзорные шансы на востоке и юге. Сегодня ситуация выравнивается через более или менее равномерное представление выходцев из разных регионов в закрытых партийных списках – партии сами в этом заинтересованы при нынешней системе. Сегодня на относительно равномерное покрытие в разных частях Украины может пока рассчитывать разве что БПП, а остальные создадут галицкие, слобожанские, одесские фракции с небольшой примесью инородных включений.
«Невеселая перспектива от этого вырисовывается. Я даже был в свое время удивлен, что именно экс-нардеп Ключковский написал такой проект с региональными списками, потому что еще в начале 2000-х он именно за эту угрозу жестко критиковал вариант, подготовленный Юлием Иоффе, нардепом из Луганска», – резюмировал Черновил.