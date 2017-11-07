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ДФС возобновила проверки в отношении Александра Данилюка

ДФС возобновила проверки в отношении Александра ДанилюкаРуководитель Министерства финансов Украины Александр Данилюк сообщил, что Государственная фискальная служба в очередной раз начала в отношении него налоговую проверку. Как информирует replyua.net, об этом председатель финансового ведомства сообщил в своем «Фейсбуке».

В частности Данилюк заявил, что он получил 6 ноября заключение ГУ ДФС в городе Киеве по результатам своей проверки. Глава Министерства финансов Украины написал: «Несмотря на закрытие дела Генпрокуратуры восстановили проверку. Не посмотрели также и на несогласование этих действий нормам Налогового кодекса об ограничении на срок проведения проверок».

Примечательно, что Данилюк подчеркнул, что проверка была восстановлена сразу же после того, как он «обнародовал информацию о злоупотреблениях в ДФС Киева на сотни миллионов гривен и поставил задачу председателю ДФС обеспечить проведение расследования и отстранить причастных». Александр Данилюк подчеркнул, что он был приглашен на заседание комитета по налоговой политике с докладом о борьбе со злоупотреблениями НДС. Насколько известно это мероприятие состоится 15 ноября. Помимо того, Александр Данилюк отметил, что сотрудники ДФС, составившие акт проверки, были некомпетентными.
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