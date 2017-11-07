валюта
СпецтемаДонік: вже завтра-післязавтра у європейських ЗМІ з’являться розгромні статті, а на вулицях Києва – незадоволені протестувальники. Збіг?

Украинский фильм покорил всех на фестивале в Германии

Украинский фильм покорил всех на фестивале в Германии
Шестидесятый по счету фестиваль документального и анимационного кино «DOK Leipzig»прошел в Лейпциге. Ни для кого не секрет, что данный фестиваль является одним из наиболее старых смотров в Европе. Фильм «Дельта» украинского режиссированния жюри удостоило Почетного упоминания. Об этом сообщает replyua.net.

Фильм «Дельта» снимался совместно с немецкой компанией Faktura Film, украинскими студиями Honest Fish Documentary Stories и МаГиКа-фильм. Александр Течинский в этой картине выступал и режиссером, и оператором, а Юлия Сердюкова – сценаристом и сопродуссером.

Фильм повествует о людях, живущих в устье Дуная. Они живут почти на перекрестке цивилизации с Запада и диких местностей Востока. Зарабатывают себе на существование и пропитание люди тяжелым трудом, а именно ловят рыбу, а зимой скашивают камыш. Главные задачи героев – не попасть в свои же капканы, не провалится под непрочный лед, не пропасть в зловещем тумане и не умереть от лютого холода. Так же стало известно, что фильм «Дельта» собирается принимать участие и в других международных кинофестивалях, но их названия пока что для нас остаются загадкой. Информации же о прокате данного фильма пока что не поступало.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Пономарь: «Это произошло наперекор всем не верящим»

Срочно: Блогер: вітаю росіян, Путін догрався з ядерними випробуваннями
Важное за сутки

Последние новости

Украинский фильм покорил всех на фестивале в Германии

Из-за измены мужа жена взяла в «заложники» целый самолет

Бабченко: борешся за «руський мир»? Ось закономірний результат

Політолог: всі люблять перераховувати посади Саакашвілі, але мовчать про доволі важливий факт

Експерт: США остаточно мобілізувались проти російської загрози

Дуда дав пораду Порошенкові щодо українських високопосадовців з «антипольськими поглядами»

Манафорт в Україні весь час працював на Росію – експерт

Саакашвілі анонсував оприлюднення плану «остаточної перемоги»

Из Деревянко получился плохой актер – «Михомайдан» высмеяли в социальных сетях

Історик із США: «Не варто сидіти і чекати, що Росія розпадеться»

Сепаратист Юдаев, амнистированный судом, объявлен в розыск

Голоса «Оппоблока» за закон об «открытых списках» шокировали, как оппозиционеров, так и коалициантов, – политолог

Політолог: «Наметові містечка біля ВР – це лише інструмент для піару політиків»

Аваков объяснил, зачем введено ограничение въездов в столицу Украины

Ученые нашли в космосе точку для зарождения новой жизни

Журналист: «Трампу не до стрельбы, он поехал в Азию отведать суши и экзотической лапши»

Путин стал причиной реорганизации командной структуры НАТО

Дипломат: «Когда Польша и Украина начинают враждовать, они терпят поражение от России»

Три украинские области стали лидерами по потреблению солнечной энергии

Эксперт: «Россия собирается создать крупный геополитический союз с Израилем»

 Новости за день