Украинский фильм покорил всех на фестивале в Германии

Шестидесятый по счету фестиваль документального и анимационного кино «DOK Leipzig»прошел в Лейпциге. Ни для кого не секрет, что данный фестиваль является одним из наиболее старых смотров в Европе. Фильм «Дельта» украинского режиссированния жюри удостоило Почетного упоминания. Об этом сообщает replyua.net.
Фильм «Дельта» снимался совместно с немецкой компанией Faktura Film, украинскими студиями Honest Fish Documentary Stories и МаГиКа-фильм. Александр Течинский в этой картине выступал и режиссером, и оператором, а Юлия Сердюкова – сценаристом и сопродуссером.
Фильм повествует о людях, живущих в устье Дуная. Они живут почти на перекрестке цивилизации с Запада и диких местностей Востока. Зарабатывают себе на существование и пропитание люди тяжелым трудом, а именно ловят рыбу, а зимой скашивают камыш. Главные задачи героев – не попасть в свои же капканы, не провалится под непрочный лед, не пропасть в зловещем тумане и не умереть от лютого холода. Так же стало известно, что фильм «Дельта» собирается принимать участие и в других международных кинофестивалях, но их названия пока что для нас остаются загадкой. Информации же о прокате данного фильма пока что не поступало.