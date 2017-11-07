Саакашвілі анонсував оприлюднення плану «остаточної перемоги»

На своїй персональній сторінці у соціальній мережі Facebook колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі, який також є очільником партії «Рух нових сил», заявив, що сьогодні, сьомого листопада, о 18:30, він оприлюднить план остаточної перемоги учасників протесту біля Верховної Ради, інформує replyua.net. «З самого ранку ми досягли першого законодавчого успіху, але сьогодні о 18.30 ми оприлюднимо наш план остаточної перемоги», - написав Саакашвілі.
За даними прес-служби Міністерства внутрішніх справ України, сьогодні вдень учасниками масових заходів під Верховною Радою брало близько тисячі громадян. Правоохоронці перейшли на посилений режим несення служби. Тим часом сьогодні депутати Верховної Ради підтримали під час розгляду у першому читанні альтернативний проект Виборчого кодексу України, внесеного спікером Верховної Ради Андрієм Парубієм, нардепами від Блоку Петра Порошенка Олександром Черненком та від «Народного фронту» Леонідом Ємцем.
17 числа минулого місяця поруч із будівлею українського парламенту декілька політичних сил та громадських рухів почали всеукраїнську акцію на підтримку масштабної політичної реформи.