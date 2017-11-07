Из Деревянко получился плохой актер – «Михомайдан» высмеяли в социальных сетях

Как сообщает replyua.net, на принятии закона отмены «мажоритарки» было много голосов, а также были и отсутствующие. По всей видимости, некоторые депутаты слабо нажали на кнопку. Самым странным было то, что не проголосовал за принятие законопроекта один из инициаторов и главных активистов протестных акций под Верховной Радой – Юрий Деревянко.
Пользователей социальных сетей «добил» пост Михаила Саакашвили на его странице в Фейсбук, в котором экс-губернатор Одессы говорит, что Юрий Деревянко пришел рассказать, как они дожали избирательный кодекс. Бонусом шли опубликованные фото самого экс-губернатора Одессы и Деревянко, где они ведут серьезную беседу в той самой палатке. Интернет взорвался насмешками в адрес Саакашвили и самого никак не проголосовавшего Деревянко, ведь одним из главных требований их протестов и была отмена мажоритарной избирательной системы.
Эта оплошность дает стимул на размышления народу, что все протесты «Михомайдана» под Радой не более чем просто фейк, желание депутатов оставаться на первых страницах прессы и не сходить с экранов украинского, и не только, телевидения. Поле такого громкого позора вряд ли найдутся те, кто еще поверит в благие намерения самого Михаила Саакашвили и его последователей.