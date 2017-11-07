Сепаратист Юдаев, амнистированный судом, объявлен в розыск

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Сепаратист Сергей Юдаев, которого Киевский суд Харькова 6 ноября 2017 года признал виновным в организации беспорядков во время захвата областной государственной администрации Харькова и тут же амнистировал, объявлен в уголовный розыск правоохранительными органами Украины по новому делу, о чем пишет replyua.net со ссылкой на сообщение начальника Национальной полиции Украины в Харьковской области Олега Беха.В сообщении Беха говорится: «Ему сообщили о ходатайстве явиться в суд для избрания меры пресечения. Он не пришел… В настоящий момент он объявлен в розыск и следственные органы принимают все необходимые для установления его местонахождения меры». По словам руководителя Нацполиции Харьковской области, в понедельник, 6 ноября следователь Новобаварского отдела полиции Харькова уведомил Юдаева о подозрении по статье 122 Уголовного кодекса Украины – «нанесение телесных повреждений средней тяжести».Также Бех рассказал: «Согласно с информацией сотрудников СИЗО, будучи в медицинском пункте, Юдаев нанес телесные повреждения другому человеку, который упал и в результате получил травму».