Аваков объяснил, зачем введено ограничение въездов в столицу Украины

Глава правоохранительного ведомства объяснил ограничения во въезде в Киев так: «Специальный режим антитеррористической безопасности длится уже целую неделю». При этом министр не уточнил, как долго будет еще продолжаться такой режим. Ранее украинские СМИ в один голос сообщали об огромных заторах при въезде в город, а также на дорогах самого Киева.
Как известно, Национальная полиция Киева и области перешла на усиленный режим несения службы с 31 октября текущего года. Это связано с вероятной опасностью терактов. В свою очередь пользователи социальных сетей отмечают, что такие ограничения движения транспортных средств на въезде в украинскую столицу связаны с проверками автомобилей, чтобы не ввозилась взрывчатка и оружие в Киев.