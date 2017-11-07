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Аваков объяснил, зачем введено ограничение въездов в столицу Украины

Аваков объяснил, зачем введено ограничение въездов в столицу УкраиныВозглавляющий Министерство внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал, почему со всех направлений введено ограничение въездов в столицу Украины Киев. По его словам это обусловлено действием специального режима антитеррористической безопасности, пишет replyua.net со ссылкой на «Українські новини».

Глава правоохранительного ведомства объяснил ограничения во въезде в Киев так: «Специальный режим антитеррористической безопасности длится уже целую неделю». При этом министр не уточнил, как долго будет еще продолжаться такой режим. Ранее украинские СМИ в один голос сообщали об огромных заторах при въезде в город, а также на дорогах самого Киева.

Как известно, Национальная полиция Киева и области перешла на усиленный режим несения службы с 31 октября текущего года. Это связано с вероятной опасностью терактов. В свою очередь пользователи социальных сетей отмечают, что такие ограничения движения транспортных средств на въезде в украинскую столицу связаны с проверками автомобилей, чтобы не ввозилась взрывчатка и оружие в Киев.
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