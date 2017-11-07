Три украинские области стали лидерами по потреблению солнечной энергии

Днепропетровская, Киевская и Тернопольская области стали лидерами в Украине по потреблению солнечной энергии. Как информирует replyua.net со ссылкой на Госэнергоэффективности, в одной только Киевской области уже четыреста домохозяйств перешли только на солнечную электроэнергию.
В Днепропетровской области солнечную электроэнергию потребляют 236 домохозяйств, а в Тернопольской области солнечные панели установили 183 домохозяйства. «Дело в том, что семьи, которые установили солнечные панели, не только становятся менее энергозависимыми и экономят семейный бюджет, но и получают прибыль, продавая электроэнергию местным облэнерго. Все это благодаря выгодному «зеленому» тарифу, привязанному к курсу евро до 2030 года», - рассказали в ведомстве.
Напомним, что с каждым годом в Украине появляется все больше солнечных электростанций, которые дают только так называемую чистую энергию. Эксперты прогнозируют, что уже через 15 лет на солнечную энергию перейдут около 90 процентов населения Земли.