Колмогоров рассказал, кто принял решение стрелять

Как информирует replyua.net, Колмогоров заявил: «У меня был приказ остановить машину, досмотреть и задержать. Каждый пограничник в Государственной пограничной службе Украины самостоятельно принимает решение стрелять или не стрелять, в момент, когда он находится в наряде, в соответствии с 200-м приказом».
Насколько удалось выяснить, приказ, о котором заявил Колмогоров, содержится в инструкции о применении оружия во время охраны государственной границы, которая была принята 21 октября 2003 года. По словам пограничника, он стал фигурантом этого дела в результате того, что кто-то имеет личную неприязнь к нему. А вот председатель группы пограничной службы в секторе «М» АТО генерал-майор Олег Медведчук, в свою очередь, отметил, что защита, вероятней всего, предпримет попытки изменить территориальную подсудность рассмотрения дела пограничника, перенеся его подальше от фронта.