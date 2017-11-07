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Колмогоров рассказал, кто принял решение стрелять

Колмогоров рассказал, кто принял решение стрелятьПограничник Сергей Колмогоров, освобожденный накануне судом из-под стражи, заявил, что каждый пограничник самостоятельно принимает решение, стрелять или нет. Во время пресс-конференции во вторник он отметил, что такое право военным дает специальная инструкция, пишет «Интерфакс-Украина».

Как информирует replyua.net, Колмогоров заявил: «У меня был приказ остановить машину, досмотреть и задержать. Каждый пограничник в Государственной пограничной службе Украины самостоятельно принимает решение стрелять или не стрелять, в момент, когда он находится в наряде, в соответствии с 200-м приказом».

Насколько удалось выяснить, приказ, о котором заявил Колмогоров, содержится в инструкции о применении оружия во время охраны государственной границы, которая была принята 21 октября 2003 года. По словам пограничника, он стал фигурантом этого дела в результате того, что кто-то имеет личную неприязнь к нему. А вот председатель группы пограничной службы в секторе «М» АТО генерал-майор Олег Медведчук, в свою очередь, отметил, что защита, вероятней всего, предпримет попытки изменить территориальную подсудность рассмотрения дела пограничника, перенеся его подальше от фронта.
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