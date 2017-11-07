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Саакашвили о плане на вечер: реальная смена власти Украины на всех уровнях

Саакашвили о плане на вечер: реальная смена власти Украины на всех уровняхУ здания украинского парламента на площади бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сделал заявление, что дает последний шанс действующей в Украине власти выполнить требования собравшихся на митинг людей. Как информирует replyua.net, соответствующее видео с ультиматумом было обнародовано в Интернете, в частности и в «Фейсбуке» политика.

Так, выступая на сцене под Радой, Саакашвили заявил: «Народные депутаты Украины имеют сегодня последний день, когда они еще могут использовать шанс выполнить требования активистов. Однако если парламент и дальше будет демонстрировать, что их абсолютно не интересует наше мнение, то на вечер нами будет объявлен совсем другой план… Наш вечерний план будет относиться не только к ограниченным условиям, трем законам, значение которых украинцы не понимают вообще, но наш план на вечер будет концентрироваться и непосредственно касаться только одной темы: мирной, законной, однако при этом реальной смены власти в Украине на всех уровнях».


В это же время он обратился с призывом к жителям столицы Украины прийти вечером на митинг, чтобы «собрать все силы» и утвердить совместный план по смене власти в государстве. Саакашвили заявил: «Всегда эта площадь полна. Если вы желаете другие площади, другие майданы, если вы действительно хотите марши миллионов, то вы все это получите. Поэту, сегодня в 18:30».
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