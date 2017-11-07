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Убийство Окуевой: найден автомат с ДНК киллера, - Геращенко

Убийство Окуевой: найден автомат с ДНК киллера, - ГеращенкоНа оружии, из которого под Киевом была расстреляна Амина Окуева, было обнаружено ДНК убийцы, о чем заявил советник главы Министерства внутренних дел Украины, народный депутат ВРУ Антон Геращенко, пишет replyua.net со ссылкой на «Сегодня».

Парламентарий сообщил, что следователи нашли автомат, из которого была убита доброволец антитеррористической операции Амина Окуева. В частности советник Арсена Авакова заявил: «Что касается дела об убийстве Амины Окуевой, то на прошлой неделе в поле был найден автомат, из которого убийца расстрелял транспортное средство. На оружии были обнаружены следы ДНК человека, пользовавшегося этим оружием, то есть киллера. В настоящее время эти следы ДНК были переданы полиции, экспертам-криминалистам. Они идентифицируют это ДНК и в момент, когда у нас будет подозреваемый, мы сможем сравнить их и быть уверенными на сто процентов, что этот человек или убийца Амины Окуевой, или нет».

Ранее уже сообщалось, что в поселке Глеваха, что под Киевом, 30 октября около 20 часов 30 минут неизвестные обстреляли транспортное средство Амины Окуевой и ее мужа Адама Осмаева. В результате женщина получила ранения несовместимые с жизнью.
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