Убийство Окуевой: найден автомат с ДНК киллера, - Геращенко

Парламентарий сообщил, что следователи нашли автомат, из которого была убита доброволец антитеррористической операции Амина Окуева. В частности советник Арсена Авакова заявил: «Что касается дела об убийстве Амины Окуевой, то на прошлой неделе в поле был найден автомат, из которого убийца расстрелял транспортное средство. На оружии были обнаружены следы ДНК человека, пользовавшегося этим оружием, то есть киллера. В настоящее время эти следы ДНК были переданы полиции, экспертам-криминалистам. Они идентифицируют это ДНК и в момент, когда у нас будет подозреваемый, мы сможем сравнить их и быть уверенными на сто процентов, что этот человек или убийца Амины Окуевой, или нет».
Ранее уже сообщалось, что в поселке Глеваха, что под Киевом, 30 октября около 20 часов 30 минут неизвестные обстреляли транспортное средство Амины Окуевой и ее мужа Адама Осмаева. В результате женщина получила ранения несовместимые с жизнью.