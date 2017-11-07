Фемида отпустила на свободу лидера антимайдана в Харькове

В сообщении отмечается, что только со второй попытки удалось вынести приговор Юдаеву, так как здание суда якобы минировали два раза. Однако, несмотря на это фемида вынесла вердикт в виде лишения свободы на срок 8 лет. Так, судья Киевского райсуда Харькова Светлана Шмадченко объявила: «Обвиняемому Юдаеву присудить максимальный срок лишения свободы, так как считаю, что такой вид наказания является достаточным для исправления обвиняемого и необходимым. Также такое наказание предотвратит совершение им новых преступлений». Однако сразу же после того, как был озвучен суровый приговор, судья зачитала постановление об амнистии. В результате сепаратист попросил вызвать ему медиков. Он сказал: «Мне сказали, что я свободен, а вещи мне вернут. Вызовите мне сюда скорую помощь».
Как известно, Юдаев является одним из так называемых лидеров русской весны в 2014 году. Он был признан виновным в захвате здания Харьковской областной государственной администрации, а также хулиганстве в редакции оппозиционного на то время телеканала АТН. Но фемида постановила, что за эти правонарушения он уже отсидел свое.