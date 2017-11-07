Фемида отпустила на свободу лидера антимайдана в Харькове

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Киевский райсуд города Харькова амнистировал лидера харьковского антимайдана Сергея Юдаева и выпустил на свободу сразу же после того, как вынес ему максимальный срок, пишет replyua.net со ссылкой на ТСН.В сообщении отмечается, что только со второй попытки удалось вынести приговор Юдаеву, так как здание суда якобы минировали два раза. Однако, несмотря на это фемида вынесла вердикт в виде лишения свободы на срок 8 лет. Так, судья Киевского райсуда Харькова Светлана Шмадченко объявила: «Обвиняемому Юдаеву присудить максимальный срок лишения свободы, так как считаю, что такой вид наказания является достаточным для исправления обвиняемого и необходимым. Также такое наказание предотвратит совершение им новых преступлений». Однако сразу же после того, как был озвучен суровый приговор, судья зачитала постановление об амнистии. В результате сепаратист попросил вызвать ему медиков. Он сказал: «Мне сказали, что я свободен, а вещи мне вернут. Вызовите мне сюда скорую помощь».Как известно, Юдаев является одним из так называемых лидеров русской весны в 2014 году. Он был признан виновным в захвате здания Харьковской областной государственной администрации, а также хулиганстве в редакции оппозиционного на то время телеканала АТН. Но фемида постановила, что за эти правонарушения он уже отсидел свое.