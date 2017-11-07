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Шуфрича вызвали на допрос в ГПУ

Шуфрича вызвали на допрос в ГПУ
Генеральная прокуратура Украины вызвала для дачи показаний народного депутата Украины, представителя «Оппозиционного блока» Нестора Шуфрича, передает replyua.net со ссылкой на пресс-службу ведомства. Отмечается, что народного депутата на допрос вызвали в качестве свидетеля по уголовному производству № 42014100000000209. Он должен явиться к правоохранителям 14 ноября в 15:30 по адресу Борисоглебская, 18. О соответствующем уголовном деле есть упоминание на сайте Андрея Портнова, занимавшего ранее должность заместителя главы администрации президента Януковича.

В представленном документе (прошении о закрытии уголовного дела) подчеркивается, что Портнов был проинформирован о подозрении по статье «присвоение и растрата имущества при злоупотреблении служебным положением». Согласно материалам дела, чиновник не увольнялся с преподавательских должностей с целью сохранения членства в Высшем совете юстиции по квоте юридических ВУЗов. Кроме того, он разворовывал средства из государственного бюджета.

Ранее столичный Шевченковский районный суд принял решение на два месяца ограничить сыну Нестора Шуфрича право на вождение автомобилем.
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