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Депутаты ВР поддержали отмену налогообложения отечественного кинематографа

Депутаты ВР поддержали отмену налогообложения отечественного кинематографа
Во время сегодняшнего заседания депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за принятие в целом проекта закона № 3238-д относительно государственной поддержки украинского кинематографа. Как передает replyua.net, документ, принятие которого поддержали 228 народных избранников, предусматривает освобождение от налога на добавленную стоимость производства национальных фильмов.

Таким образом, до 1 января 2023 года от обложения НДС освобождается производство украинских фильмов, а еще работы по изготовлению архивов национальных фильмов и других кинопроизведений, созданных на украинской территории. Это же новшество будет распространяться на тиражированные национальных и озвученных на украинском языке иностранные фильмы; непосредственно дубляж или озвучку фильмов на украинском языке, а также на работы по сохранению, восстановлению и реставрации национального кинематографического наследия.

Более того, на некоторое время от НДС будут освобождены публичные вещатели во время демонстрации либо распространения национальных фильмов. Законопроектом № 3238-д также предполагается возможность беспошлинного импорта до 2023 года на территорию Украины ряда товаров.
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